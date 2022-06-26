Джонсон і Макрон на саміті G7 домовилися посилити військову допомогу Україні

Британія - серед найактивніших країн, які допомагають Україні в протистоянні з РФ, інформує ZN.ua.

Джонсон і Макрон на саміті G7 домовилися посилити військову допомогу Україні
© Сайт уряду Великої Британії

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон у неділю під час зустрічі на полях саміту G7 домовилися посилити військову допомогу Україні, повідомляє уряд королівства.

«Лідери обговорили війну в Україні. На їхню думку, зараз критичний момент і є можливість змінити хід війни. І прем’єр-міністр, і президент Макрон наголосили на необхідності посилення підтримки України як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах», - йдеться у повідомленні.

Також лідери домовилися посилювати тісну співпрацю Лондона і Парижа в оборонній та безпековій сферах.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Блок рекламы


Похожие новости
Лідери G7 зобов’язалися надавати безстрокову підтримку УкраїніЛідери G7 зобов’язалися надавати безстрокову підтримку Україні
Є можливість переломити хід війни: країни G7 прийняли рішення щодо УкраїніЄ можливість переломити хід війни: країни G7 прийняли рішення щодо Україні
Нові карти по війні в Україні від британської розвідки: ворог зайняв Сєвєродонецьк, а ЗСУ підійшли до ХерсонаНові карти по війні в Україні від британської розвідки: ворог зайняв Сєвєродонецьк, а ЗСУ підійшли до Херсона
Шойгу приїхав на «командні пункти рф» в Україні - ЗМІШойгу приїхав на «командні пункти рф» в Україні - ЗМІ
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
РФ збільшує військову присутність у Білорусі – розвідкаРФ збільшує військову присутність у Білорусі – розвідка
Повноцінний візит з аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ: Джонсон збирається запросити Зеленського до ЛондонаПовноцінний візит з аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ: Джонсон збирається запросити Зеленського до Лондона
Україні все ще необхідне радянське озброєння — КірбіУкраїні все ще необхідне радянське озброєння — Кірбі
В Україні діє ціла мережа спецназівців країн НАТО та спецагенти ЦРУ – NYTВ Україні діє ціла мережа спецназівців країн НАТО та спецагенти ЦРУ – NYT
FT: Угорщина вмовляє ЄС добиватися перемир’я в УкраїніFT: Угорщина вмовляє ЄС добиватися перемир’я в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости