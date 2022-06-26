Джонсон і Макрон на саміті G7 домовилися посилити військову допомогу Україні

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон у неділю під час зустрічі на полях саміту G7 домовилися посилити військову допомогу Україні, повідомляє уряд королівства .

«Лідери обговорили війну в Україні. На їхню думку, зараз критичний момент і є можливість змінити хід війни. І прем’єр-міністр, і президент Макрон наголосили на необхідності посилення підтримки України як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах», - йдеться у повідомленні.

Також лідери домовилися посилювати тісну співпрацю Лондона і Парижа в оборонній та безпековій сферах.