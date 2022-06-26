У Росії збираються брати на контракт до армії відразу після школи

У Росії комітет Держдуми з оборони схвалив поправки, які дозволять укладати контракт на військову службу відразу після здобуття середньої освіти, а не після 3-х місяців термінової служби, як зараз.

Згідно з поправкою, громадяни чоловічої статі, які не перебувають у запасі, отримали середню загальну освіту і вступають на військову службу до Збройних сил РФ , війська Національної гвардії РФ можуть одночасно служити за контрактом.

Щоправда ініціатор поправок пропонує заборонити відправляти на збройні конфлікти солдатів, матросів, сержантів та старшин, які відслужили менше ніж чотири місяці.

Російські ЗМІ прогнозують, що законопроект ухвалять наступного тижня одразу у третьому остаточному читанні.