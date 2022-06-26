У Росії збираються брати на контракт до армії відразу після школи

Для цього навіть не потрібно буде проходити навчання у строковій службі, інформує ZN.ua.

У Росії збираються брати на контракт до армії відразу після школи
© Минобороны РоSSии/t.me

У Росії комітет Держдуми з оборони схвалив поправки, які дозволять укладати контракт на військову службу відразу після здобуття середньої освіти, а не після 3-х місяців термінової служби, як зараз.

Згідно з поправкою, громадяни чоловічої статі, які не перебувають у запасі, отримали середню загальну освіту і вступають на військову службу до Збройних сил РФ, війська Національної гвардії РФ можуть одночасно служити за контрактом.

Щоправда ініціатор поправок пропонує заборонити відправляти на збройні конфлікти солдатів, матросів, сержантів та старшин, які відслужили менше ніж чотири місяці.

Російські ЗМІ прогнозують, що законопроект ухвалять наступного тижня одразу у третьому остаточному читанні.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Блок рекламы


Похожие новости
Вагони з боєприпасами з'їхали з колій: фото і деталі з місця подій в росіїВагони з боєприпасами з'їхали з колій: фото і деталі з місця подій в росії
"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії
Для окупації Донбасу Росії потрібно досягти ще кілька складних цілей – британська розвідкаДля окупації Донбасу Росії потрібно досягти ще кілька складних цілей – британська розвідка
Загроза країнам Балтії з боку росії: президент Литви зробив заявуЗагроза країнам Балтії з боку росії: президент Литви зробив заяву
Politico: Посол Росії питав у дипломата США про бажані «поступки» в Україні і вимагав «гарантії безпеки» для МосквиPolitico: Посол Росії питав у дипломата США про бажані «поступки» в Україні і вимагав «гарантії безпеки» для Москви
Мер Південного повернувся до роботи після того, як його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність УкраїниМер Південного повернувся до роботи після того, як його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України
В ГУР відреагували на погрози Росії атакувати посольство США у КиєвіВ ГУР відреагували на погрози Росії атакувати посольство США у Києві
Молдова приєднається до санкцій ЄС проти РосіїМолдова приєднається до санкцій ЄС проти Росії
Окупанти пруть по всіх напрямках: чи залишать ЗСУ Лисичанськ після виходу з СєвєродонецькаОкупанти пруть по всіх напрямках: чи залишать ЗСУ Лисичанськ після виходу з Сєвєродонецька
Чернігівську область обстріляли з боку РосіїЧернігівську область обстріляли з боку Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости