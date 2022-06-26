Дмитро Биков приїхав до Києва та нарвався на гнів українців: "Якого біса його пустили до нас?"

Сергій Стерненко повідомив, що до Києва приїхав скандальний російський письменник Дмитро Биков.

Активіст опублікував у своєму Telegram-каналі знімок Бикова в футболці з синьо-жовтим серцем. При цьому сам публіцист у своїх соцмережах про візит до України не попереджував.

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", — обурився Стерненко.

Активіст також перерахував скандальні заяви Бикова, через які йому не варто лізти до українців.



"Нагадаю, Биков казав, що доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною, що окупація України СССР був найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами, та вимагав відкривати у нас російськомовні школи", — сказано в повідомленні.

Українці в коментарях також обурюються цинічністю росіянина:

"Геть з України, м*скаль некрасівий!";

"а де арестович з хлібом і сіллю?";

"Хто їх сюди пускає? Просто нема слів";

"поки віз ще не має";

"а минулого разу Київ був під обстрілами коли овсяннікова приїхала. бачите взаємозв‘язок?";

"Якого біса його пустили до нас? Що за Стокгольмський синдром?";

"А дійсно, хто їх пускає? За труси і в кацапляндію. Може пора прикордонникам і кіберполіції разом працювати?".