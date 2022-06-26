Є можливість переломити хід війни: країни G7 прийняли рішення щодо Україні

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Країни G7 готові безстроково підтримувати Україну у війні проти росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проект підсумкової заяви саміту "Великої сімки", який проходить 26 червня в Баварії. Підкреслюється, що країни-учасниці G7 готові надавати різні види допомоги Україні.

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - підкреслюється в тексті заяви.

Західні журналісти звертають увагу саме на формулювання цієї фрази. Раніше країни НАТО висловлювали свою стурбованість у зв'язку з тим, що війна затягується, а Німеччина і Франція активно просували ідею проведення переговорів з Росією.

У свою чергу, прес-служба уряду Великої Британії повідомляє про те, що на полях саміту пройшла зустріч прем'єра Великобританії Бориса Джонсона і президента Франції Еммануеля Макрона. Вони також обговорили ситуацію в Україні.

В ході розмови західні лідери заявили, що зараз настав критичний момент в ході конфлікту і є можливість переломити хід війни. У зв'язку з цим політики підкреслили, що зараз як ніколи важливо підтримувати Україну, щоб посилити її позиції як на фронті, так і в можливих майбутніх переговорах.


Дарья Волкова, politeka.net





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