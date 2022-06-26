Бізнес на крові: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей — мер

В тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники викрадають людей заради грошей. В полоні окупантів перебувають сотні мешканців міста. За звільнення одного ув’язненого загарбники просять від 50 тисяч гривень. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Бізнес на крові роблять рашисти в окупованому Енергодарі та найближчих селах району. Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста», - йдеться у повідомленні.

За словами мера, значна частина ув’язнених - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Полонених вимагають зізнаватися у «протиправній діяльності», зокрема участі в самообороні міста, приховуванні зброї, а також називати прізвища інших своїх «спільників».

«Рашистам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. Це просто привід. Якщо хтось потрапив під їх жорна, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко», - наголосив Орлов, інформує ZN.ua .

Він додав, що якщо раніше окупанти викрадали тільки чоловіків, то зараз в полон потрапляють і жінки.

Крім так званих «політичних» в’язнів у загарбників є ще один великий напрямок діяльності — викрадення людей заради грошей.

«Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини — 50 тисяч гривень», - повідомляє мер.

Окупанти вимагають, щоб ці гроші сплатили самі полонені або їх родичі.

За словами мера, за останні два тижні ситуація в тимчасово окупованому Енергодарі тільки загострилася.

«Щоденно ми отримуємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей. «Рускій мір» зовсім не відповідає тій картинці, яку малюють окупанти на своїх телевізійних та телеграм-каналах. Вони принесли в місто енергетиків тільки катування і суцільний терор», - підкреслив Орлов.