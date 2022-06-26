Нові карти по війні в Україні від британської розвідки: ворог зайняв Сєвєродонецьк, а ЗСУ підійшли до Херсона

У Мережі з'явилися карти боїв в Україні станом на 26 червня.

Про це повідомило у Twitter міністерство оборони Великобританії, інформує Апостроф.

За даними британської розвідки, російські окупанти зайняли Сєвєродонецьк у Луганській області, тоді як Збройні сили України підійшли до зайнятого російської армії Херсона.

Тим часом у Мережі з'явилися карти з описом ситуації на фронті станом на 19 червня, тобто тиждень тому.


Євген Устименко, Апостроф





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