Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область: двоє поранених

Обстріл тривав кілька годин.

Окупанти обстріляли з
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські окупаційні війська обстріляли у неділю, 26 червня, Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта", - наголосив Резніченко в Telegram.

За його словами, війська кілька годин обстрілювали громаду.

Напередодні російські загарбники знову обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Постраждала 60-річна жінка. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.


Анна Конюченко, ZN.ua





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