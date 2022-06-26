Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область: двоє поранених

Російські окупаційні війська обстріляли у неділю, 26 червня, Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта", - наголосив Резніченко в Telegram.

За його словами, війська кілька годин обстрілювали громаду.

Напередодні російські загарбники знову обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Постраждала 60-річна жінка. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.