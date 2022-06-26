Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 26 червня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на неділю, 26 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках і продовжують артилерійські атаки позицій Сил оборони, а також цивільних об'єктів. Противник сконцентрувався переважно на слов'янському напрямку. Також намагається оточити українські підрозділи біля Лисичанська.

За інформацією українських військових, на слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка.

На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.