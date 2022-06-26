Єврокомісія вже готова дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, у "транзитній" Литві обурені

Єврокомісія розробляє документ, який дозволить перевозити транзитом через Литву до російського Калінінграда товари РФ , які перебувають під санкціями. Про це повідомив європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс, пише Delfi.

"На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про застосування санкцій", - заявив Ауштрявічюс.

«Народився документ, який дозволить перевозити санкційні вантажі через територію ЄС із "Росії до Росії". Ця інформація була направлена до Литви. Литва в документі не згадується, але за умовчанням зрозуміло, що він зачіпає Литву, якщо Литва на це погодиться», — написав депутат у соцмережах, уточнивши, що Литва має право вето, яке може застосувати з великою ймовірністю.

Ауштрявічюс зазначає, що ЄК наділена повноваженнями виконувати санкції, а не змінювати їхні положення.

Також, вважає він, Єврокомісія фактично робить частину ЄС винятком, тим самим створюючи юридичну екстериторіальність винятків або коридор на користь Росії.

"Очевидно, що в ході реалізації правил транзиту Росія, безсумнівно, спрямовуватиме свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Настане серйозна міжнародна політична криза", - наголосив він.

Президент Литви Гітанас Науседа також наполягає, щоб рішення ЄК не завдало шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам.

"Ні про які „коридори“ не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", — зазначає Науседа.

За його словами, Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію. А тому Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС.

Нагадаємо, Вільнюс з 18 червня обмежив транзит до Калінінграду товарів, що потрапляють під санкції ЄС. Серед них — будівельні вантажі, цемент і метали.

Кремль назвав це рішення незаконним і відреагував серією навчань Балтійського флоту та сухопутних підрозділів, які двічі на тиждень тренувалися стріляти з установок "Град" та "Ураган".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 23 червня заявив, що Вільнюс діяв відповідно до санкцій ЄС. Він пообіцяв, що Єврокомісія "перевірить керівні принципи, передані Вільнюсу" і додав, що мета обмежень - унеможливити обхід санкцій, а не нашкодити торгівлі.