Єврокомісія вже готова дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, у "транзитній" Литві обурені

Литва не хоче бути "виключенням" із європейських санкцій і залишитися на один із РФ, без формального прикриття ЄС, інформує ZN.ua.

Єврокомісія вже готова дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, у
© Delfi.lt

Єврокомісія розробляє документ, який дозволить перевозити транзитом через Литву до російського Калінінграда товари РФ, які перебувають під санкціями. Про це повідомив європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс, пише Delfi.

"На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про застосування санкцій", - заявив Ауштрявічюс.

«Народився документ, який дозволить перевозити санкційні вантажі через територію ЄС із "Росії до Росії". Ця інформація була направлена до Литви. Литва в документі не згадується, але за умовчанням зрозуміло, що він зачіпає Литву, якщо Литва на це погодиться», — написав депутат у соцмережах, уточнивши, що Литва має право вето, яке може застосувати з великою ймовірністю.

Ауштрявічюс зазначає, що ЄК наділена повноваженнями виконувати санкції, а не змінювати їхні положення.

Також, вважає він, Єврокомісія фактично робить частину ЄС винятком, тим самим створюючи юридичну екстериторіальність винятків або коридор на користь Росії.

"Очевидно, що в ході реалізації правил транзиту Росія, безсумнівно, спрямовуватиме свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Настане серйозна міжнародна політична криза", - наголосив він.

Президент Литви Гітанас Науседа також наполягає, щоб рішення ЄК не завдало шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам.

"Ні про які „коридори“ не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", — зазначає Науседа.

За його словами, Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію. А тому Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС.

Нагадаємо, Вільнюс з 18 червня обмежив транзит до Калінінграду товарів, що потрапляють під санкції ЄС. Серед них — будівельні вантажі, цемент і метали.

Кремль назвав це рішення незаконним і відреагував серією навчань Балтійського флоту та сухопутних підрозділів, які двічі на тиждень тренувалися стріляти з установок "Град" та "Ураган".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 23 червня заявив, що Вільнюс діяв відповідно до санкцій ЄС. Він пообіцяв, що Єврокомісія "перевірить керівні принципи, передані Вільнюсу" і додав, що мета обмежень - унеможливити обхід санкцій, а не нашкодити торгівлі.

По матерiалам: DELFI /

Лія Ільченко, ZN.ua





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