"Улюбленець путіна": українців попередили про небезпеку на Півдні через призначення рф нового командувача

"Улюбленець путіна": українців попередили про небезпеку на Півдні через призначення рф нового командувача

У росії офіційно назвали людину, яка буде відповідати за наступ окупантів на півдні України: Сергій Суровікін, фактично, замінив Олександра Дворнікова та буде діяти ще жорстокіше.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

Дворніков, за словами експерта, просто не впорався і його "посунули". Призначення ж Суровікіна щодо Півдня України — це дуже тривожно.

"Адже Суровікін – улюбленець Путіна. Він, до речі, у 90-ті роки командував полком, який роздавив трьох людей на Горбатому мосту", – згадує Фейгін.

Експерт також додає, що Суровікін, імовірно, навіть відсидів 7 місяців по цій справі.

Володимир Путіна з генералами і Сергієм шойгу

"А зараз, бачиш, він генерал, піднявся. І от такі - вони у фавориті в путіна, бо вони ідейні", – пояснив Фейгін.

Російський правозахисник також розповів, що Сергій Суровікін пройшов і Сирію, і Чечню, весь набір.

"Мені здається, що він буде жорстокіший, ніж Дворніков. Адже Суровікін – не дурний, він як офіцер цілком підготовлений і не клінічний алкоголік, як інші", – вважає експерт.


Тарас Галушко, politeka.net





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