В порту Маріуполя окупанти планують розмістити основне сховище палива для військових потреб — радник мера

Також містом четвертий день поспіль рухаються великі колони військової техніки РФ у західному напрямку, інформує ZN.ua.

В порту Маріуполя окупанти планують розмістити основне сховище палива для військових потреб — радник мера
© t.me/polkazov

В порту Маріуполя російські загарбники планують розмістити основне сховище палива для військових потреб. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Плани окупантів щодо Маріуполя озвучено після проведення візиту - інвентаризації нового де-факто гауляйтера окупованої Донецької області Хоценко», - йдеться у повідомленні.

За словами радника мера, пріоритет окупантів — порт.

Зокрема, в порту Маріуполя буде розміщено основне сховище палива для військових потреб окупантів. За використання залізниці це значно скоротить логістику для загарбників до лінії фронту.

Також Андрющенко зазначив, що «окупаційна адміністрація» міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забезпечити повноцінне відновлення порту.

«Загальна логістика — з Маріуполя металобрухт, зерно та вугілля. В Маріуполь — паливо, військова техніка та БК в першу чергу», - додав Андрющенко.

За його словами, задля забезпечення режиму охорони окупанти заселили всю першу лінію приватних будинків в районі пляжу Песчаний, який примикає до порту, виключно військовими.

Крім того, радник мера повідомив, що окупанти не планують відновлення будівель.

«Будинки біля ринку Азовський для робітників військово-транспортної бази, гуртожиток в районі АС-2 для безхатьків. Загалом на 5 тисяч місць. По всіх інших відповідь - до зими «дорога в Росію відкрита», - зазначає Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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