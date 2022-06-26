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2022-06-26
Шойгу приїхав на «командні пункти рф» в Україні - ЗМІ
Куди саме приїхав Шойгу, невідомо.
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Міністерство оборони Росії повідомило, що його очільник Сергій Шойгу прибув на командні пункти російських угруповань, задіяних проти війни в Україні. У дописі не уточнюється, де саме ці пункти, але російські ЗМІ, зокрема «
«На командних пунктах російських угруповань генерал армії Сергій Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських ЗС на основних операційних напрямках», – йдеться в повідомленні
Крім того, Шойгу вручив рашистам, які знищують українські міста, державні нагороди: медалі «Золота Зірка» героя РФ та «Ордени мужності».
Анастасія Дейна, ZN.ua