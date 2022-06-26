Шойгу приїхав на «командні пункти рф» в Україні - ЗМІ

Міністерство оборони Росії повідомило, що його очільник Сергій Шойгу прибув на командні пункти російських угруповань, задіяних проти війни в Україні. У дописі не уточнюється, де саме ці пункти, але російські ЗМІ, зокрема « Интерфакс », стверджують, що йдеться про територію України.

«На командних пунктах російських угруповань генерал армії Сергій Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських ЗС на основних операційних напрямках», – йдеться в повідомленні Міноборони РФ .