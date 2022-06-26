Росія може зробити зі Слов’янськом те, що з Маріуполем та Сєвєродонецьком - голова Донецької ОВА

Росія стягує сили до Слов’янська і, скоріш за все, збирається повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька, заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського новинного телемарафону.

«Росіяни не змінюють тактику по жодному місту. Ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію», - сказав Кириленко.

За його словами, наразі вся лінія зіткнення на Донеччині під постійними обстрілами. При цьому серед пріоритетних напрямків ворога - слов’янський.

«Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. І до певних частин Слов’янська артилерія вже дістає», - сказав Кириленко.