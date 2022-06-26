"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії

Жахливі подробиці ракетного удару по столиці.

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Соцмережі оприлюднили запис перемовин пілотів, які, швидше за все, здійснили сьогодні, 26 червня, ракетний обстріл столиці, а також знайдений під завалами житлового будинку, ураженого російськими ракетами, паспорт громадянки Росії, яка після бомбардування знаходиться у важкому стані.

"Група закончила. Спасибо за прикрытие". "Понял. Наблюдали. Красиво! Мягкой посадки", - перемовляються між собою російські військові вбивці.

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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