У Києві одна з ракет РФ влучила у дитячий садок: пошкоджена водопровідна магістраль

На місці дитячого майданчика вирва.

У неділю, 26 червня, війська РФ завдали ракетного удару по Києві. Одна з ракет влучила у дитячий садок, інформує КМДА в Telegram.

У дворі дитячого садочка пошкоджена водопровідна магістраль, інформує ZN.ua.

"У результаті влучання снаряду в Шевченківському районі пошкоджені водопровідна магістраль діаметром 200 мм в колодязі та підвідна магістраль на дитячий садок діаметром 100 мм", - йдеться в повідомленні.

Дитячий садок тимчасово залишається без води.


Анна Конюченко, ZN.ua





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