У Києві одна з ракет РФ влучила у дитячий садок: пошкоджена водопровідна магістраль

У неділю, 26 червня, війська РФ завдали ракетного удару по Києві. Одна з ракет влучила у дитячий садок, інформує КМДА в Telegram.

У дворі дитячого садочка пошкоджена водопровідна магістраль, інформує ZN.ua .

"У результаті влучання снаряду в Шевченківському районі пошкоджені водопровідна магістраль діаметром 200 мм в колодязі та підвідна магістраль на дитячий садок діаметром 100 мм", - йдеться в повідомленні.



Дитячий садок тимчасово залишається без води.