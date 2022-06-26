Війська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в Енергодарі

Зокрема, "побудували" фортифікаційні споруди.

Війська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в Енергодарі
© : НАЕК "Енергоатом"

У тимчасово захопленому окупантами Енергодарі війська РФ намагаються зміцнити свої позиції. Окупанти укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС, інформує "Енергоатом" з посиланням на телеграм-канал Енергодар.

"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поруч із селищем Мічурина помічена РСЗВ окупантів.

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - зазначається в дописі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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