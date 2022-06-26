"Яке вбивче боягузтво" - Посол Британії про обстріл Києва

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом. Про це вона написала у Твіттер .

"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, під час першої серії ракетних ударів по Шевченківському району Києва вранці 26 червня принаймні одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення, в тому числі дитина.

Друга серія ударів відбулася за кілька годин. Наразі їх наслідки невідомі.