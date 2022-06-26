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2022-06-26
"Яке вбивче боягузтво" - Посол Британії про обстріл Києва
Під прицілом - житловий район.
© ДСНС України
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом. Про це вона написала у
"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Мелінда Сіммонс.
Нагадаємо, під час першої серії ракетних ударів по Шевченківському району Києва вранці 26 червня принаймні одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення, в тому числі дитина.
Друга серія ударів відбулася за кілька годин. Наразі їх наслідки невідомі.
Лія Ільченко, ZN.ua