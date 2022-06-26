Ердоган досі виступає проти вступу Швеції в НАТО і закликав Стокгольм до «конкретних дій»

Президент Туреччини провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції, інформує ZN.ua.

Ердоган досі виступає проти вступу Швеції в НАТО і закликав Стокгольм до «конкретних дій»
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган досі виступає проти вступу Швеції в НАТО, поки Стокгольм не вдасться до «конкретних дій» через занепокоєння Анкари. Ердоган знову підтвердив свою позицію під час під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Офіс президента Туреччини повідомив, що Ердоган сказав прем’єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон під час під час телефонної розмови, що «Швеція повинна вжити заходів відносно таких фундаментальних питань, як боротьба з тероризмом».

«Туреччина хотіла б бачити зобов’язання з цих питань разом із конкретними і чіткими діями», – заявив Ердоган.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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