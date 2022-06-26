Удар по Києву завдали з регіону Каспійського моря

У неділю, 26 червня, війська РФ завдали ракетного удару по Києву зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які знаходилися в регіоні Каспійського моря, зазначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, на озброєнні у цих літаків є ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 кілометрів.

“Таких ракет сьогодні було випущено від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження однієї, інші уламки зараз шукають. Часто навіть такі високоточні ракети, як Х-101, яка є однією з найдорожчих ракет на озброєнні російської армії, влучають так, що гинуть мирні мешканці”, – наголосив Ігнат.