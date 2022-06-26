Окупанти обстріляли Чернігівську область з артилерії

Втрат серед військових і техніки немає.

Окупанти обстріляли Чернігівську область з артилерії
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"

У неділю, 26 червня, війська РФ обстріляли Чернігівську область з території РФ, інформує Оперативне командування "Північ" у Telegram.

"Близько 05 години ранку в районі населеного пункту Горськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чутно 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району". - йдеться в повідомленні.

Втрат серед військових і техніки немає.

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна у Чернігівській області.

З території Республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури.


Анна Конюченко, ZN.ua





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