Ракетний удар по Рівненській області: зросла кількість жертв

Двоє осіб перебувають у важкому стані.

Ракетний удар по Рівненській області: зросла кількість жертв
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Кількість жертв внаслідок ракетного удару у суботу, 25 червня, по Рівненській області зросла до чотирьох осіб, зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Невтішні новини із м. Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", - зазначив Коваль у Telegram.

На місці події працюють слідчі. Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили.

Російські окупанти завдали 25 червня двох ракетних ударів по Рівненській області. Дві ракети влучили у об'єкти цивільної інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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