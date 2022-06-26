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2022-06-26
ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку у Миколаївській області
Російський БПЛА знищили воїни Повітряного командування «Південь», інформує
Фото ілюстративне© Facebook/Генштаб ЗСУ
У Миколаївській області українські захисники знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в
«Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за допомогою безпілотника окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.
Повітряні сили ЗСУ нагадали про те, що загрози ракетних ударів залишаються і закликали дотримуватися правил безпеки, а також не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.
Анастасія Гурін, ZN.ua