ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку у Миколаївській області

Російський БПЛА знищили воїни Повітряного командування «Південь», інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку у Миколаївській області
Фото ілюстративне
© Facebook/Генштаб ЗСУ

У Миколаївській області українські захисники знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

«Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою безпілотника окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.

Повітряні сили ЗСУ нагадали про те, що загрози ракетних ударів залишаються і закликали дотримуватися правил безпеки, а також не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний удар по Рівненській області: зросла кількість жертвРакетний удар по Рівненській області: зросла кількість жертв
Лисичанськ потерпає від авіаударів, окупанти закріпилися в кількох населених пунктах Луганської області — голова ОВАЛисичанськ потерпає від авіаударів, окупанти закріпилися в кількох населених пунктах Луганської області — голова ОВА
Українських військові знищели колону РСЗВ окупантів у Донецькій областіУкраїнських військові знищели колону РСЗВ окупантів у Донецькій області
Війська РФ намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненимиВійська РФ намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненими
"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних
Українські військові збили безпілотник "Орлан-10", який розвідував наслідки ракетних ударів РФ по УкраїніУкраїнські військові збили безпілотник "Орлан-10", який розвідував наслідки ракетних ударів РФ по Україні
СБУ повідомила про підозру командиру РФ, який віддав наказ бомбити ДубноСБУ повідомила про підозру командиру РФ, який віддав наказ бомбити Дубно
Війська РФ обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та травмованіВійська РФ обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та травмовані
Під удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВАПід удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВА
Загарбники завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області, четверо постраждалих — голова ОВАЗагарбники завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області, четверо постраждалих — голова ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости