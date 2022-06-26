РФ знову вдалася до ядерного тероризму: ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

Росія продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи, інформує ZN.ua.

РФ знову вдалася до ядерного тероризму: ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
Фото ілюстративне
© Слово і діло

Російські загарбники знову вдаються до ядерного тероризму. Сьогодні, 26 червня, одна з випущених окупантами ракет критично низько пролетіла над Південноукраїнською атомною електростанцією. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.

«Енергоатом» вчергове закликав міжнародну спільноту звернути увагу на факти бездумних дій РФ, оскільки Росія продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи.

«Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», - наголосили в «Енергоатомі».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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