Окупанти завдали ударів по Харкову, є постраждалі

В ніч на неділю, 26 червня, російські окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. Як наслідок в місті було кілька пожеж, а дві людини постраждали, повідомив вранці голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, близько 23:00 російська ракета влучила у двоповерховий будинок в Холодногірському районі Харкова, двох харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних закладів.

«Після півночі в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає», - додав Синєгубов.

Він наголосив, що ударів завдали виключно по цивільній інфраструктурі, що свідчить про черговий терор проти мирного населення.

В області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. Як наслідок пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу на Харківщині внаслідок російської агресії сім осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ, а у Богодухівському районі загинула жінка 79 років.