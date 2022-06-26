Для окупації Донбасу Росії потрібно досягти ще кілька складних цілей – британська розвідка

Сєвєродонецьк був однією з них, але не основною.

Щоб окупувати весь Донбас Росії потрібно досягнути ще кількох складних цілей, серед яких просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька, заявляє британська розвідка у ранковому зведення 26 червня.

Більшість українських військ відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєвєродонецьку. Якщо врахувати, що у квітні 2022 року Росія переглянула свій план кампанії в Україні та мету окупувати більшість України змінила на більш цілеспрямований наступ на Донбасі, то захоплення міста Росією є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети.

«Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець. Однак це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас», - йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7vGhVBw2Y

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/vVFHH72lXr

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 26, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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