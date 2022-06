Для окупації Донбасу Росії потрібно досягти ще кілька складних цілей – британська розвідка

Щоб окупувати весь Донбас Росії потрібно досягнути ще кількох складних цілей, серед яких просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька, заявляє британська розвідка у ранковому зведення 26 червня.

Більшість українських військ відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєвєродонецьку. Якщо врахувати, що у квітні 2022 року Росія переглянула свій план кампанії в Україні та мету окупувати більшість України змінила на більш цілеспрямований наступ на Донбасі, то захоплення міста Росією є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети.

«Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець. Однак це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас», - йдеться в повідомленні.