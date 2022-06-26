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2022-06-26
Генштаб ЗСУ опублікував свіжі дані про втрати РФ: ліквідовано майже 35 тисяч окупантів
За минулу добу ЗСУ знищили 150 загарбників.
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"
З початку війни проти України армія РФ втратила близько 34 850 солдатів. Про це
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ? 1532 (+21) одиниці;
- бойових броньованих машин ? 3659 (+14) одиниць;
- артилерійських систем – 764 (+0) одиниці;
- РСЗВ - 243 (+2) одиниці;
- засоби ППО - 99 (+0) одиниць;
- літаків – 217 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 184 (+0) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4);
- крилаті ракети - 139 (+2);
- кораблі /катери - 14 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) одиниці;
- спеціальна техніка - 60 (+0).
«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.
Анастасія Гурін, ZN.ua