Генштаб ЗСУ опублікував свіжі дані про втрати РФ: ліквідовано майже 35 тисяч окупантів

З початку війни проти України армія РФ втратила близько 34 850 солдатів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ? 1532 (+21) одиниці;

бойових броньованих машин ? 3659 (+14) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+0) одиниці;

РСЗВ - 243 (+2) одиниці;

засоби ППО - 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4);

крилаті ракети - 139 (+2);

кораблі /катери - 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) одиниці;

спеціальна техніка - 60 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.