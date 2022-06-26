Генштаб ЗСУ опублікував свіжі дані про втрати РФ: ліквідовано майже 35 тисяч окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили 150 загарбників.

Генштаб ЗСУ опублікував свіжі дані про втрати РФ: ліквідовано майже 35 тисяч окупантів
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"

З початку війни проти України армія РФ втратила близько 34 850 солдатів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ? 1532 (+21) одиниці;
  • бойових броньованих машин ? 3659 (+14) одиниць;
  • артилерійських систем – 764 (+0) одиниці;
  • РСЗВ - 243 (+2) одиниці;
  • засоби ППО - 99 (+0) одиниць;
  • літаків – 217 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 184 (+0) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4);
  • крилаті ракети - 139 (+2);
  • кораблі /катери - 14 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) одиниці;
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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