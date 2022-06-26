ВООЗ не оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров’я не оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Про це повідомляє CNN , посилаючись на результати засідання Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ.

«Загалом у звіті вони (Комітет з надзвичайних ситуацій) повідомили мені, що на даний момент ця подія не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення, що є найвищим рівнем тривоги, який може надати ВООЗ, але визнали, що скликання Комітету саме по собі відображає зростання стурбованості міжнародним поширенням віспи мавп», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВООЗ також закликав посилити нагляд за поширенням віспи мавп. Медичні працівники також піддаються ризику, якщо вони не носять відповідних засобів індивідуального захисту, додав Гебрейесус.

Минулого тижня глава ВООЗ сказав, що «вірус поводиться більш незвично, ніж раніше», і оскільки вражено все більше країн, потрібна скоординована відповідь.

Що таке надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення?

ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC), як «надзвичайну подію», яка становить «ризик для сфери охорони здоров'я інших держав через міжнародне поширення хвороби» і «потенційно вимагає скоординованої міжнародної реакції», згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами, які були створені в 2005 році і є юридичною угодою, що залучає 196 країн з метою допомогти міжнародній спільноті запобігати ризикам для здоров’я населення та реагувати на них.