В ОП різко висловилися про вступ України до НАТО та нову стратегію Альянсу: "Не соромтеся..."

НАТО, саміт НАТО, Альянс

В Офісі президента визнають, що в короткостроковій перспективі вступ України до НАТО Неможливий.

Заступник Голови ОП Ігор Жовква в його інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо", — зазначив він.

Повідомляється, що на саміті в Мадриді НАТО збирається прийняти нову версію керівного документа - Стратегічної концепції. Україна хоче, щоб будь-які згадки про росію як про партнера були виключені зі стратегічної концепції. Крім того, за словами Жовкви, Альянс повинен вмістити в документ чіткі і однозначні попередження рф щодо її агресивних намірів.

"Ми очікуємо, що в Стратегічній концепції НАТО будуть більш строгі та суворі попередження російському агресору. Не соромтеся (це мій заклик до членів НАТО) при формулюванні положень щодо росії", — заявив представник ОП.

За його словами, важливо, щоб війна в Україні була чітко описана в документі.

"Якщо члени НАТО не визнають реальну ситуацію того, що відбувається в Європі та Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим", — додав Жовква.

НАТО, військова допомога


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Блок рекламы


Похожие новости
Україна купила у Німеччини майже 3000 протитанкових гранатометів «Матадор»Україна купила у Німеччини майже 3000 протитанкових гранатометів «Матадор»
Зустріч G7 та "План Маршалла" для УкраїниЗустріч G7 та "План Маршалла" для України
НАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El PaisНАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El Pais
СБУ перехопила нові методички ФСБ: чиновників РФ вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну проти УкраїниСБУ перехопила нові методички ФСБ: чиновників РФ вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну проти України
Ердоган досі виступає проти вступу Швеції в НАТО і закликав Стокгольм до «конкретних дій»Ердоган досі виступає проти вступу Швеції в НАТО і закликав Стокгольм до «конкретних дій»
РФ знову вдалася до ядерного тероризму: ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕСРФ знову вдалася до ядерного тероризму: ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
В Україні діє ціла мережа спецназівців країн НАТО та спецагенти ЦРУ – NYTВ Україні діє ціла мережа спецназівців країн НАТО та спецагенти ЦРУ – NYT
Україна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн Альянсу — ОПУкраїна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн Альянсу — ОП
Росія прибрала з України кількох своїх ключових генералівРосія прибрала з України кількох своїх ключових генералів
Саміт НАТО в Мадриді буде історичним - СтолтенбергСаміт НАТО в Мадриді буде історичним - Столтенберг
Последние новости
Подгружаем последние новости