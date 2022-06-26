В ОП різко висловилися про вступ України до НАТО та нову стратегію Альянсу: "Не соромтеся..."

В Офісі президента визнають, що в короткостроковій перспективі вступ України до НАТО Неможливий.

Заступник Голови ОП Ігор Жовква в його інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо", — зазначив він.

Повідомляється, що на саміті в Мадриді НАТО збирається прийняти нову версію керівного документа - Стратегічної концепції. Україна хоче, щоб будь-які згадки про росію як про партнера були виключені зі стратегічної концепції. Крім того, за словами Жовкви, Альянс повинен вмістити в документ чіткі і однозначні попередження рф щодо її агресивних намірів.

"Ми очікуємо, що в Стратегічній концепції НАТО будуть більш строгі та суворі попередження російському агресору. Не соромтеся (це мій заклик до членів НАТО) при формулюванні положень щодо росії", — заявив представник ОП.

За його словами, важливо, щоб війна в Україні була чітко описана в документі.

"Якщо члени НАТО не визнають реальну ситуацію того, що відбувається в Європі та Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим", — додав Жовква.