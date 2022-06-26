РФ збільшує військову присутність у Білорусі – розвідка

Окупанти планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, інформує ZN.ua.

РФ збільшує військову присутність у Білорусі – розвідка
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що РФ збільшує військову присутність у Білорусі.

"Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі", - наголосило ГУР у Facebook.

На території Гомельської області з 22 червня тривають мобілізаційні навчання.

При цьому, заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Режим Лукашенка може дати Росії озброєння та техніку армії Білорусі. Її можуть перемістити на донецький чи херсонський напрямок для посилення російських військ, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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