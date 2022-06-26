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2022-06-26
Організаторка "ДНР" спробувала прорватися до Одеси: "Брала участь в..."
На в’їзді в Одесу військовослужбовці затримали 57- річну жінку, яка свідомо брала участь в спробах легалізації “ДНР” шляхом організації псевдовиборів.
Про це
На одному з блокпостів під час перевірки документів сімейної пари спрацювала одна з баз даних.
Прикордонники з’ясували, що уродженка Донецької області раніше перетинала кордон через закриті пункти пропуску, що на тимчасово окупованій території й брала участь в спробах легалізації квазіреспублік шляхом організації псевдовиборів голови “ДНР”.
Жінку затримали й передали співробітникам Нацполіції.
Алексей Ионов, politeka.net