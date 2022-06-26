Російські війська ведуть бої в межах Лисичанська – мапа ISW
Про ситуацію на фронті, а також про аномально велику серію ракетних ударів по тилу України, йдеться в останньому зведенні Institute for the Study of War, інформує
Окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста. Про це, а також про те, що 25 червня російські війська завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України, йдеться в останньому
Мова про щонайменше 50 ракет наземного, повітряного та морського базування. Водночас сконцентрувавши основну масу своїх сил на сході країни, загарбники «зміцнюють» позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Борівському після завершення відходу ЗСУ із Сєвєродонецька.
Бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є більш стратегічно цінними, ніж позиції, які займали раніше в Сєвєродонецьку.
Повертаючись до ситуації з незвично масованими ракетними атаками минулої доби, за