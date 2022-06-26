Російські війська ведуть бої в межах Лисичанська – мапа ISW

Про ситуацію на фронті, а також про аномально велику серію ракетних ударів по тилу України, йдеться в останньому зведенні Institute for the Study of War, інформує ZN.ua.

Російські війська ведуть бої в межах Лисичанська – мапа ISW
Росіяни ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста. Про це, а також про те, що 25 червня російські війська завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України, йдеться в останньому зведенні Institute for the Study of War.

Мова про щонайменше 50 ракет наземного, повітряного та морського базування. Водночас сконцентрувавши основну масу своїх сил на сході країни, загарбники «зміцнюють» позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Борівському після завершення відходу ЗСУ із Сєвєродонецька.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є більш стратегічно цінними, ніж позиції, які займали раніше в Сєвєродонецьку.

Severodonetsk Battle Map Draft June 25,2022.png (2.05 MB)
Severodonetsk Battle Map Draft June 25,2022.png (2.05 MB)

Повертаючись до ситуації з незвично масованими ракетними атаками минулої доби, за даними командування ВПС України, РФ застосовувала проти цілей на заході України ракети морського базування «Калібр», проти цілей на півночі України — Х-22 і наземні ракети «Іскандер» і «Точка-У», а на півдні України — ракети ONYX і комплекси «Бастіон».


Оксана Коваль, ZN.ua





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