Польща вимагає пояснень від РФ через зняття прапора у Катині

У Росії посилаються на "політичну ситуацію".

Польща вимагає пояснень від РФ через зняття прапора у Катині
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Польський консул у Смоленську звернувся до російської влади з вимогою пояснень після того, як з меморіалу в Катині у Смоленській області було знято прапор Польщі. Про це віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив "Польському радіо".

Рішення про зняття прапорів Польщі ухвалило міністерство культури Росії.

"Польський консул у Смоленську подався на кладовище в Катині і підтвердив факт зняття польського прапора з цього меморіалу. Також він звернувся до російської влади, яка управляє цим місцем, вимагаючи пояснень і вказуючи, що такі дії абсолютно неприйнятні для польської сторони, і заодно свідчать про відсутність цивілізаційного підходу до питання пам’яті про вбитих осіб. Відповідна шана повинна бути цивілізаційним стандартом", – розповів політик.

Російська адміністрація також зняла прапор з меморіалу в Мєдному у Тверській області.

Директорка Музею сучасної Росії Іріна Вєліканова в інтерв’ю одному із російських ЗМІ заявила, що польські прапори були зняті через актуальну "політичну ситуацію", інформує ZN.ua.

Вєліканова стверджує, що прапори Росії та Польщі були символом дружби між нашими народами, а Польща зайняла відкриту ворожу позицію щодо Російської Федерації.

"За таких умов наявність державної символіки Республіки Польща на меморіальних майданчиках є недоречною", – впевнена вона.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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