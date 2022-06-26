Польща вимагає пояснень від РФ через зняття прапора у Катині

Польський консул у Смоленську звернувся до російської влади з вимогою пояснень після того, як з меморіалу в Катині у Смоленській області було знято прапор Польщі. Про це віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив " Польському радіо ".

Рішення про зняття прапорів Польщі ухвалило міністерство культури Росії.

"Польський консул у Смоленську подався на кладовище в Катині і підтвердив факт зняття польського прапора з цього меморіалу. Також він звернувся до російської влади, яка управляє цим місцем, вимагаючи пояснень і вказуючи, що такі дії абсолютно неприйнятні для польської сторони, і заодно свідчать про відсутність цивілізаційного підходу до питання пам’яті про вбитих осіб. Відповідна шана повинна бути цивілізаційним стандартом", – розповів політик.

Російська адміністрація також зняла прапор з меморіалу в Мєдному у Тверській області.

Директорка Музею сучасної Росії Іріна Вєліканова в інтерв’ю одному із російських ЗМІ заявила, що польські прапори були зняті через актуальну "політичну ситуацію", інформує ZN.ua .

Вєліканова стверджує, що прапори Росії та Польщі були символом дружби між нашими народами, а Польща зайняла відкриту ворожу позицію щодо Російської Федерації.

"За таких умов наявність державної символіки Республіки Польща на меморіальних майданчиках є недоречною", – впевнена вона.