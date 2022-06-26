Попри заяви окупантів, відновити опалення в Маріуполі до зими вони не зможуть — Андрющенко

Ситуація загрожує депортацією місцевого населення на територію Росії, інформує ZN.ua.

Попри заяви окупантів, відновити опалення в Маріуполі до зими вони не зможуть — Андрющенко
© Полк "Азов"/Facebook

Опалення у тимчасово захопленому Маріуполі цієї зими відновити не вдасться, навіть попри протилежні заяви з боку російських окупантів. Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

За словами представника влади, полагодити опалювальну систему Маріуполя від наслідків російського вторгнення практично неможливо за короткий строк. Росіяни це розуміють, тому починають готувати місто до переходу на тверді види палива.

«Окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелень, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати дані про потреби дров та вугілля в першу чергу по приватних будинках, навіть газифікованих. Це прямий сигнал і визнання очевидного факту – опалення взимку не буде», – написав Андрющенко у Telegram.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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