Олексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в Україну

Глава міноборони анонсував більше постачання систем MLRS і ракет до них, а також іншої допомоги від союзників, інформує ZN.ua.

Олексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в Україну
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що проблему отримання сучасних танків і літаків, необхідних Україні, ще не вирішено, але його оптимістично налаштовано з цього приводу, повідомляє Цензор.нет.

Резніков зазначив, що в Україну надходить від партнерів "високоточна зброя, яка здатна завдати правильної поразки за правильними цілями". Він наголосив, що зброї завжди буде недостатньо, поки не настане перемога, і Україна й надалі проситиме партнерів про підтримку, але оптимістично та позитивно оцінює результати третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Приїхали "панцерхауси"... Це сталося, це тектонічний зсув. А це означає, що завтра будуть "гепарди" та інша допомога, і це дуже принципова історія. Можу сказати, що посилиться здатність нашого флоту у захисті наших інтересів на Чорному морі" - вже є протикорабельні системи, і будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем MLRS та ракет до них... Буде посилено співпрацю та взаємодію за даними розвідки", - анонсував міністр.

Резніков зазначив, що Україна, зокрема, отримує "в режимі онлайн" інформацію від партнерів про запуск крилатих та балістичних ракет росіянами, що разом з інформацією українського ППО дозволяє запустити повідомлення та дати людям можливість вчасно пройти у сховища.

"Є, звичайно, речі, які принципово – поки що! – не вирішені. Це танки та літаки. Сучасні, мається на увазі. Це питання, яке ми продовжуємо обговорювати з партнерами, переконувати, що нам це також необхідно. Поки що політичне рішення про надання сучасних танків і літаків не прийнято. Але я оптиміст. Ви знаєте, що у листопаді минулого року мені говорили, під час мого візиту до США, що отримання нами Stinger неможливе", – сказав Резніков.


Антон Герасименко, ZN.ua





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