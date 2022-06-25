Олексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що проблему отримання сучасних танків і літаків, необхідних Україні, ще не вирішено, але його оптимістично налаштовано з цього приводу, повідомляє Цензор.нет.

Резніков зазначив, що в Україну надходить від партнерів "високоточна зброя, яка здатна завдати правильної поразки за правильними цілями". Він наголосив, що зброї завжди буде недостатньо, поки не настане перемога, і Україна й надалі проситиме партнерів про підтримку, але оптимістично та позитивно оцінює результати третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Приїхали "панцерхауси"... Це сталося, це тектонічний зсув. А це означає, що завтра будуть "гепарди" та інша допомога, і це дуже принципова історія. Можу сказати, що посилиться здатність нашого флоту у захисті наших інтересів на Чорному морі" - вже є протикорабельні системи, і будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем MLRS та ракет до них... Буде посилено співпрацю та взаємодію за даними розвідки", - анонсував міністр.

Резніков зазначив, що Україна, зокрема, отримує "в режимі онлайн" інформацію від партнерів про запуск крилатих та балістичних ракет росіянами, що разом з інформацією українського ППО дозволяє запустити повідомлення та дати людям можливість вчасно пройти у сховища.