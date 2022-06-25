Новостей.COM ⇒
2022-06-25
Конгрес США розгляне проект резолюції про визнання війни, розв'язаної РФ в Україні, геноцидом
Резолюція матиме декларативний характер, проте стане важливим сигналом для всього світу, інформує
© trekandshoot/Depositphotos
На розгляд конгресу США виноситься проект резолюції про визнання війни в Україні, розв'язану Росією, геноцидом, повідомляє
У тексті документа йдеться, що звірства російських військ в Україні, серед яких хаотичні напади на мирних жителів, бомбардування пологових будинків та медичних установ, депортація до РФ та на окуповані території, відповідають критеріям геноциду, викладеним у відповідній Конвенції ООН.
Юлія Мельничук, ZN.ua