Євросоюз та Іран відновлюють переговори щодо ядерної угоди - Борелль

Сполучені Штати, які в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди у 2018 році та запровадили жорсткі економічні санкції проти Ірану, також мають повернутися до переговорів, вважають у ЄС, інформує ZN.ua.

Євросоюз та Іран відновлюють переговори щодо ядерної угоди - Борелль
© atomic-energy.ru

Європейський Союз та Іран домовилися відновити переговори у Відні найближчими днями щодо розірваної ядерної угоди Тегерана зі світовими державами.

Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амірабдоллахіаном у Тегерані заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борелль, повідомляє AP NEWS.

"Найближчі дні означають найближчі дні, я маю на увазі швидко, негайно", - сказав Борелль. Він також наголосив, що Сполучені Штати, які в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди у 2018 році та ввели жорсткі економічні санкції проти Ірану, також мають повернутися до переговорів.

"Переговори мають відновитися, і це рішення, яке має бути ухвалене у Тегерані та Вашингтоні", - констатував Борелль.

За його словами, вторгнення Росії в Україну викликало "тектонічні зміни" в геополітиці, що робить як ніколи актуальним досягнення угоди, яка б дозволила Ірану продавати свою нафту на світові ринки.

"У такій обстановці укладання нашої епохальної угоди важливе як ніколи", - сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

У свою чергу глава іранського МЗС заявив, що його країна готова відновити переговори. "Ми постараємося вирішити питання та розбіжності... що важливо для Ісламської Республіки Іран - це збереження в повному обсязі економічної складової угоди, яка була досягнута у 2015 році".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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