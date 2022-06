Міністерство оборони Великобританії заявило в суботу, що з початку червня вище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні, йдеться у щоденному оновленні міністерства у Твіттері .

