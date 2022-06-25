Росіяни вдарили ракетами по об'єкту цивільної інфраструктури на Рівненщині

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури Рівненської області. Про це повідомив Голова місцевої ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Під час повітряної тривоги мешканці Рівненщини почули кілька вибухів.

"Завдано два ракетні удари було по об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо без жертв." - розповів він.

Голова ОВА додав, що вирушив на місце події і пізніше повідомить подробиці.

Нагадаємо, 25 червня зранку окупанти випустили дев'ять ракет типу "Онікс" по Миколаєву. Постраждала портова інфраструктура та житлові квартали. Ракети були випущені з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму.