Росіяни вдарили ракетами по об'єкту цивільної інфраструктури на Рівненщині

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Росіяни вдарили ракетами по об'єкту цивільної інфраструктури на Рівненщині
© Слово і діло

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури Рівненської області. Про це повідомив Голова місцевої ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Під час повітряної тривоги мешканці Рівненщини почули кілька вибухів.

"Завдано два ракетні удари було по об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо без жертв." - розповів він.

Голова ОВА додав, що вирушив на місце події і пізніше повідомить подробиці.

Нагадаємо, 25 червня зранку окупанти випустили дев'ять ракет типу "Онікс" по Миколаєву. Постраждала портова інфраструктура та житлові квартали. Ракети були випущені з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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