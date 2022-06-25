WP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь України

На Заході вважають, що Росія скоро вичерпає свою боєздатність, а невеликі зміни в контролі над територіями мають менше значення, ніж загальний баланс сил, інформує ZN.ua.

WP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь України
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me

Армія Росії скоро вичерпає свої бойові можливості й буде змушена зупинити свій наступ на Донбасі. Так вважають західні розвідувальні управління й військові експерти.

«Настане час, коли крихітні здобутки Росії стануть неприйнятними з точки зору їх ціни. І їй доведеться зробити велику паузу, щоб відновити можливості», - цитує Washington Post неназваного західного чиновника, який прокоментував виданню ситуацію на умовах анонімності.

Американське видання зауважує, що такі оцінки з’явилися попри те, що наступ російських сил, які мають чисельну перевагу в техніці, продовжуються. А місто Сєвєродонецьк було окуповане агресором, ставши найбільшим містом, яке Росія змогла захопити з початку битви за Донбас. Її війська тепер наближаються до Лисичанська, розташованого на іншому березі річки. Якщо і це місто вдасться окупувати, толі Росія буде контролювати майже всю Луганську область. Контроль над Донбасом - публічно проголошена мета російської так званої «спецоперації». Хоча наступ одразу на кількох фронтах у лютому дав чітко зрозуміти, що амбіції Москви не обмежуються цим регіоном.

Захопити Лисичанськ буде не просто, тому що місто стоїть на височині. А річка лишається природною перешкодою для російського наступу. Тож замість того, щоб намагатися перейти річку, російські війська, схоже, збираються оточити місто з заходу, просуваючись на південних схід від Ізюму і на північний схід від Попасної. Російські канали в Telegram повідомляли, що російська армія отримала наказ взяти всю Луганську область під контроль до неділі. Це може пояснити критичну інтенсивність боїв впродовж минулого тижня.


Лесь Димань, ZN.ua





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