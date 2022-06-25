Віза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтян

Для українців, що хочуть в’їхати до Ізраїлю, придумали електронні візи, інформує ZN.ua.

Віза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтян

Україна розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на аналогічні дії країни. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв'ю для місцевого сайту "Деталі".

З початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Через чотири місяці з початку війни Корнійчук повідомив, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць. Однак одночасно був скорочений список родичів, які мають право приїхати до громадян Ізраїлю. Також у країні більше не розглядаються запрошення українців на лікування, хоча росіян продовжують пускати без перешкод.

"Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого, А Канада та Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз", – наголосив посол.

Він додав, що останнім часом спостерігається досить серйозний відтік українців з Ізраїлю, а лише за минулий місяць з країни виїхали вже понад 5 тисяч осіб.

"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно", - пояснює Корнійчук.

Він розповів, що у МЗС України та Офісі президента України вважають дії Ізраїлю неприйнятними.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь УкраїниWP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь України
Прем'єр Британії заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку УкраїниПрем'єр Британії заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України
Україна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної ХартіїУкраїна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної Хартії
Кулеба: РФ бісить те, що Україна стане членом ЄСКулеба: РФ бісить те, що Україна стане членом ЄС
У Кабміні вважають, що Україна може вступити в ЄС у 2029 роціУ Кабміні вважають, що Україна може вступити в ЄС у 2029 році
Рф може мобілізувати 17 млн., а ми 2 млн: розкрито найбільш ймовірні сценарії війни в УкраїніРф може мобілізувати 17 млн., а ми 2 млн: розкрито найбільш ймовірні сценарії війни в Україні
Путін отримує гроші від продажу викопного палива, але нічого не може за них купити — ГабекПутін отримує гроші від продажу викопного палива, але нічого не може за них купити — Габек
Шарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄСШарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС
Україна подала до ЄСПЛ ще один позов проти РосіїУкраїна подала до ЄСПЛ ще один позов проти Росії
Україна стала кандидатом на членство в ЄСУкраїна стала кандидатом на членство в ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости