Віза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтян
Для українців, що хочуть в’їхати до Ізраїлю, придумали електронні візи, інформує
Україна розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на аналогічні дії країни. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в
З початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Через чотири місяці з початку війни Корнійчук повідомив, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць. Однак одночасно був скорочений список родичів, які мають право приїхати до громадян Ізраїлю. Також у країні більше не розглядаються запрошення українців на лікування, хоча росіян продовжують пускати без перешкод.
"Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого, А Канада та Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз", – наголосив посол.
Він додав, що останнім часом спостерігається досить серйозний відтік українців з Ізраїлю, а лише за минулий місяць з країни виїхали вже понад 5 тисяч осіб.
"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно", - пояснює Корнійчук.
Він розповів, що у МЗС України та Офісі президента України вважають дії Ізраїлю неприйнятними.