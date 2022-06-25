Віза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтян

Україна розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на аналогічні дії країни. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв'ю для місцевого сайту "Деталі".

З початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Через чотири місяці з початку війни Корнійчук повідомив, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць. Однак одночасно був скорочений список родичів, які мають право приїхати до громадян Ізраїлю. Також у країні більше не розглядаються запрошення українців на лікування, хоча росіян продовжують пускати без перешкод.

"Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого, А Канада та Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз", – наголосив посол.

Він додав, що останнім часом спостерігається досить серйозний відтік українців з Ізраїлю, а лише за минулий місяць з країни виїхали вже понад 5 тисяч осіб.

"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно", - пояснює Корнійчук.

Він розповів, що у МЗС України та Офісі президента України вважають дії Ізраїлю неприйнятними.