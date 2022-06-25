Про що домовилися Путін та Лукашенко під час переговорів

Олександр Лукашенко 25 червня прибув до Петербурга на переговори з Володимиром Путіним, інформує ZN.ua.

Про що домовилися Путін та Лукашенко під час переговорів
© Сайт президента Білорусі

У ході переговорів Путін пообіцяв Лукашенку, що протягом найближчих місяців Росія передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", повідомляє Медуза.

Лукашенко заявив, що заборона Литви на залізничний транзит вантажів — фактично оголошення війни і попросив Путіна допомогти із дзеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля Білорусії. Путін зазначив, що поки що необхідності у дзеркальній відповіді немає.

За словами Путіна, Росія та Білорусь готові зробити все необхідне для задоволення потреб ринків у зв'язку з перебоями у постачанні продуктів та добрив.


Антон Герасименко, ZN.ua





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