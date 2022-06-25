Про що домовилися Путін та Лукашенко під час переговорів

У ході переговорів Путін пообіцяв Лукашенку, що протягом найближчих місяців Росія передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", повідомляє Медуза .

Лукашенко заявив, що заборона Литви на залізничний транзит вантажів — фактично оголошення війни і попросив Путіна допомогти із дзеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля Білорусії. Путін зазначив, що поки що необхідності у дзеркальній відповіді немає.

За словами Путіна, Росія та Білорусь готові зробити все необхідне для задоволення потреб ринків у зв'язку з перебоями у постачанні продуктів та добрив.