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2022-06-25
Про що домовилися Путін та Лукашенко під час переговорів
Олександр Лукашенко 25 червня прибув до Петербурга на переговори з Володимиром Путіним, інформує
© Сайт президента Білорусі
У ході переговорів Путін пообіцяв Лукашенку, що протягом найближчих місяців Росія передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", повідомляє
Лукашенко заявив, що заборона Литви на залізничний транзит вантажів — фактично оголошення війни і попросив Путіна допомогти із дзеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля Білорусії. Путін зазначив, що поки що необхідності у дзеркальній відповіді немає.
За словами Путіна, Росія та Білорусь готові зробити все необхідне для задоволення потреб ринків у зв'язку з перебоями у постачанні продуктів та добрив.
Антон Герасименко, ZN.ua