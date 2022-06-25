Українські війська відійшли на більш укріплені позиції від Сєвєродонецька

Цивільні особи зараз можуть покинути Сєвєродонецьк лише у бік окупованої території, інформує ZN.ua.

Українська армія відійшла від Сєвєродонецька на більш підготовлені для оборони позиції, заявив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Наразі місцеві жителі можуть покинути Сєвєродонецьк лише у бік окупованої території. Він заявив, що українська влада сприятиме тому, щоб люди по можливості могли потрапити на підконтрольну територію, проте зараз цього зробити не можна.

"Місто повністю під окупацією Російської Федерації. Намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, призначили якогось "коменданта", який збирає там якийсь "актив", - заявив Стрюк.

Глава ВДА розповів, що цивільні, які знаходилися на підприємстві Азот, вже частково залишають його територію. Вони були там у укриттях майже три місяці. Їм потрібна психологічна допомога, проте росіяни, скориставшись станом людей, почали знімати пропагандистські ролики, заявив Стрюк.


Антон Герасименко, ZN.ua





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