Війська РФ намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненими

Російські війська налякані втратами керівного та рядового складу, інформує ZN.ua.

Війська РФ намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненими
© Getty Images

Російські окупаційні війська, які втрачають позиції на півдні, намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненими, інформує тОперативне командування "Південь".

"Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а заглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги та чекають на легке поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти налякані втратами керівного та рядового складу та розгублені відсутністю перспектив.

У результаті успішного наступу підрозділів ЗСУ частина російських військових, що перебувають на південнобузькому напрямку, відійшла з підготовлених оборонних позицій та втекла в район села Ольгіне Бериславського району Херсонської області, інформує Генштаб ЗСУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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