Окупанти випустили дев'ять ракет типу "Онікс" по Миколаєву

Постраждала портова інфраструктура та житлові квартали, інформує ZN.ua.

Окупанти випустили дев'ять ракет типу
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Вранці у суботу, 25 червня, війська РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Російські війська атакували портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.

Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.


Анна Конюченко, ZN.ua





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