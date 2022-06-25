Окупанти випустили дев'ять ракет типу "Онікс" по Миколаєву

Вранці у суботу, 25 червня, війська РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Російські війська атакували портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.

Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.