Війська РФ не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку – Стрюк

Ситуація на Сєвєродонецькому напрямі залишається складною, інформує ZN.ua.

Війська РФ не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку – Стрюк
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройним силам України довелося відійти на більш укріплені позиції з Сєвєродонецька. Це не дало змогу окупантам заблокувати українських військових у місті, заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Місто у блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - наголосив Стрюк.

За його словмаи, тактичний відступ допоміг зберегти життя українським захисникам.


Анна Конюченко, ZN.ua





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