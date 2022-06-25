Війська РФ не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку – Стрюк

Збройним силам України довелося відійти на більш укріплені позиції з Сєвєродонецька. Це не дало змогу окупантам заблокувати українських військових у місті, заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону .

"Місто у блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - наголосив Стрюк.

За його словмаи, тактичний відступ допоміг зберегти життя українським захисникам.