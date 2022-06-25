"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних

Найбільше таких плакатів помічено в містах Алушта, Сімферополь і Керч, інформує ZN.ua.

На території тимчасово окупованої АР Крим поширюють саморобні постери з зображенням Керченського мосту та з написом "Газові вишки – це тільки початок". Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

"В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського, про які ми писали минулого тижня. З’явились також зображення незаконного Керченського мосту з написом “Газові вишки – це тільки початок”, і повідомлення окупантам, що кримчани очікують контрнаступ ЗСУ. Такі плакати найбільше помічені в містах Алушта, Сімферополь і Керч", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня українські військові завдали удару по бурових платформах у Чорному морі. Вони були захоплені військами РФ після окупації Криму у 2014 році.

23 червня Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS вже прибули в Україну зі США. Та анонсував спекотне літо для російських окупантів.

Уночі 25 червня Росія запустила 48 крилатих ракет по цивільним об'єктам на території України. Коментуючи цей черговий злочинний акт, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Твітері, що Україна покарає Росію за нічний обстріл ракетами.

По матерiалам: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим /

Лія Ільченко, ZN.ua





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