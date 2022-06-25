"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних

На території тимчасово окупованої АР Крим поширюють саморобні постери з зображенням Керченського мосту та з написом "Газові вишки – це тільки початок". Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

"В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського, про які ми писали минулого тижня. З’явились також зображення незаконного Керченського мосту з написом “Газові вишки – це тільки початок”, і повідомлення окупантам, що кримчани очікують контрнаступ ЗСУ. Такі плакати найбільше помічені в містах Алушта, Сімферополь і Керч", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня українські військові завдали удару по бурових платформах у Чорному морі. Вони були захоплені військами РФ після окупації Криму у 2014 році.

23 червня Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS вже прибули в Україну зі США . Та анонсував спекотне літо для російських окупантів.