"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних
Найбільше таких плакатів помічено в містах Алушта, Сімферополь і Керч, інформує
На території тимчасово окупованої АР Крим поширюють саморобні постери з зображенням Керченського мосту та з написом "Газові вишки – це тільки початок". Про це
"В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського, про які ми писали минулого тижня. З’явились також зображення незаконного Керченського мосту з написом “Газові вишки – це тільки початок”, і повідомлення окупантам, що кримчани очікують контрнаступ ЗСУ. Такі плакати найбільше помічені в містах Алушта, Сімферополь і Керч", - йдеться в повідомленні.
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