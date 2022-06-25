Українські військові збили безпілотник "Орлан-10", який розвідував наслідки ракетних ударів РФ по Україні

Аналогічний БПЛА був уражений напередодні.

Українські військові збили безпілотник
© Википедия

Українські військові збили безпілотник РФ типу "Орлан-10". Російський БПЛА розвідував об'єкти по яких окупанти завдавали ракетних ударів, інформує Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналогічний БПЛА був збитий 24 червня.


Анна Конюченко, ZN.ua





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