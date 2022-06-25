Кремль перейшов до погроз Молдові, Кулеба пояснив, що відбувається: "Це лише свідчить про..."

В українському МЗС відповіли на скандальну заяву дмитра медведєва.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив підтримку позиції Молдови після того, як на адресу цієї країни пролунали погрози із кремля.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", – написав Кулеба.

Заява глави МЗС — відповідь на скандальний виступ єкс-президента рф дмитра мєдвєдєва у зв'язку з набуттям Молдовою статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. На його думку, «це буде не пряме членство Молдови в ЄС, а через створення "нової Великої Румунії"».

Він також нагадав, що в невизнаному Придністров'ї проживають близько 220 тисяч громадян рф. Цю цифру він озвучив як "попередження на випадок, якщо "почнеться серйозна заваруха" з поглинанням Молдови Румунією".

Також Медведєв вякнув, що Молдова нібито «втрачає державність за українськими лекалами, на чільне місце ставиться ненависть до росії», і пригрозив Кишиневу «відповіддю від москви».