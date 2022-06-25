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2022-06-25
Війська РФ обстріляли Сумську область некерованими ракетами
Жертв внаслідок обстрілу немає.
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Російські окупаційні війська у суботу, 25 червня, завдали шість ударів по прикордонних населеним пунктах у Сумській області, інформує Державна прикордонна служба України в
"Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - наголосили прикордонники.
За попередньою інформацією, жертв внаслідок обстрілу РФ немає.
Війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населенні пункти у Сумській та Чернігівській областях.
Анна Конюченко, ZN.ua