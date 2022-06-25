Війська РФ обстріляли Сумську область некерованими ракетами

Російські окупаційні війська у суботу, 25 червня, завдали шість ударів по прикордонних населеним пунктах у Сумській області, інформує Державна прикордонна служба України в Telegram.

"Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - наголосили прикордонники.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок обстрілу РФ немає.