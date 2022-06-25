Не встигли все у Сєвєродонецьку: Маляр пояснила, як передчасний розголос шкодить роботі ЗСУ
Передчасні неофіційні заяви та публікації в соцмережах заважають роботі українських захисників, інформує
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не змогли повністю реалізувати свої плани в Сєвєродонецьку через те, що неофіційна інформація з'явилася в соцмережах раніше, ніж офіційні заяви Генштабу ЗСУ. У публікації на сторінці у
За її словами, передчасні неофіційні заяви та публікації в соцмережах шкодять роботі українських військових.
Маляр пояснила, що це забирає в українських захисників дорогоцінний час - добу/дві, протягом якого вони ще могли б реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції.
«Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші», - зазначає заступниця міністра оборони.
Вона наголосила, що все, про що можна в цей момент говорити, — розповідають офіційні джерела: Генштаб і Міноборони, які завжди скоординовані інформаційно.
Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції ЗСУ, як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька, коли українським військовим просто не дали можливості доробити заплановане.