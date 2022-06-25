Не встигли все у Сєвєродонецьку: Маляр пояснила, як передчасний розголос шкодить роботі ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не змогли повністю реалізувати свої плани в Сєвєродонецьку через те, що неофіційна інформація з'явилася в соцмережах раніше, ніж офіційні заяви Генштабу ЗСУ. У публікації на сторінці у Facebook Маляр пояснила, чому не можна публічно говорити про те, що ЗСУ вийшли або зайшли у певний населений пункт до того, як про це повідомить Генштаб.

За її словами, передчасні неофіційні заяви та публікації в соцмережах шкодять роботі українських військових.

Маляр пояснила, що це забирає в українських захисників дорогоцінний час - добу/дві, протягом якого вони ще могли б реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції.

«Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші», - зазначає заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що все, про що можна в цей момент говорити, — розповідають офіційні джерела: Генштаб і Міноборони, які завжди скоординовані інформаційно.

Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції ЗСУ, як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька, коли українським військовим просто не дали можливості доробити заплановане.